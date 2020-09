Dice Ibarra Piedra que no sabe lo que quieren las manifestantes en CNDH

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los medios de comunicación están “magnificando” la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para perjudicarlos. En este mismo sentido, la titular de la comisión, Rosario Piedra, señaló no sabe lo que las mujeres quieren y que no las conoce.

En entrevista para Reforma, Piedra Ibarra explicó que solo conoce a Yesenia Zamudio, cuya hija fue asesinada en 2016, pero que hasta el momento no sabe qué es lo que quieren porque no aceptan el diálogo. Denunció que cuando las mujeres irrumpieron en la sede secuestraron a 10 empleados que finalmente recuperaron su libertad.

Pidió que le digan qué es lo que quieren porque la Comisión “no es un órgano encargado de hacer justicia y que por favor dejen de decir cosas públicamente y actuar de manera diferente porque eso es lo que ha complicado el diálogo.

Dijo que lo que le preocupa no es el edificio ni las cosas materiales, sino que han quemado expedientes y los arrojan al exterior, lo que resulta grave porque se impide que otras víctimas tengan justicia.

Al responder sobre si habrá un acercamiento entre la Secretaría de Gobernación y las manifestantes que se encuentran en el edificio de la CNDH, el presidente afirmó que en la “prensa conservadora” hay mucho coraje contra Rosario Piedra.

“Fíjense cómo son las cosas, el conservadurismo no quería por consigna de quienes tienen diferencia con doña Rosario, no querían que Rosario Piedra quedara como presidenta de la CNDH, hicieron todo y bueno el Reforma y todos los periódicos de la derecha”, argumentó AMLO para decir que el fondo de la magnificación en la cobertura está relacionada con el hecho de que grupos “conservadores” no querían a Rosario Piedra —hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra— en la Comisión.