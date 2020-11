¿De verdad un ícono de Pornhub salió en vivo en un noticiero de CNN?

¡¿Qué está pasando doctor?! En redes sociales empezó a viralizarse un video donde se puede ver el momento exacto en que un ícono de la página Pornhub aparece en pleno programa especial de CNN en vivo, por las elecciones de Estados Unidos. Pero… ¿Esto es verdad?

En redes sociales como Twitter, varios usuarios empezaron a compartir un video supuestamente grabando el momento exacto en que en televisión aparece un ícono de Porhub durante un programa especial por las elecciones de Estados Unidos, de la cadena CNN.

Sí, en dicha grabación se observa a dos presentadores comentando los resultados de las votaciones en una pantalla interactiva grande. No obstante, de un momento a otro, en el monitor aparece el ícono de una popular página de pornografía; así es, nos referimos a Pornhub. Por lo que uno de los conductores rápidamente desliza con su dedo dicho elemento para que no aparezca en vivo.

Ahora este video cuenta con millones de visualizaciones y se ha compartido por diferentes medios. Sin embargo muchos comenzaron a cuestionar la veracidad de este material, por lo que también usuarios ya comenzaron a explicar lo que en realidad sucedió y a mostrar el contenido original.

¡Pues no es cierto! Por medio de otro video, que igualmente ya se empezó a viralizar, se puede ver y comprobar que en ningún momento apareció un ícono de Pornhub, y que lo que en realidad desliza el presentador es una simple notificación.

Eso sí, tampoco se llega a saber qué clase de mensaje era, pero lo que sí queda verificado es que no se trataba de ningún ícono de una página web de pornografía.

This is the original video from CNN on which was edited the Pornhub fake pic.twitter.com/bcyMwZfYPU

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 6, 2020