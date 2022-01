En imágenes: Florida se llena de iguanas congeladas debido a la tormenta invernal

Como nunca antes, el frío está pegando con todo en algunas partes de Estados Unidos, sobre todo en la península de Florida. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, para este 30 de enero se registraron temperaturas entre 4 y -1 grados centígrados.

Es por eso que se emitieron avisos de heladas y sensación térmica muy baja.

Another cold night for parts of the FL peninsula as temps drop into the 30s & 40s, w/50s in the Keys. Frost & wind chill advisories — freeze warnings north of the Lake — remain in effect. Protect your pets, pipes, & sensitive plants and beware of morning 🦎 fall. #flwx pic.twitter.com/g7MvUlog1k

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 30, 2022

El asunto es que como son temperaturas que no son muy comunes en esta zona, muchos animales sufrieron las consecuencias, como las iguanas.

En redes sociales se han compartido fotos y videos que muestran como las iguanas, que generalmente se encuentran en los árboles, cayeron congeladas en el piso hasta que les da el sol y su cuerpo se calienta.

Iguanas congeladas en Florida

Por medio de las redes sociales, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertaron a los ciudadanos que, debido a las bajas temperaturas y heladas, las iguanas que generalmente están en los árboles se podrían congelar y caer de los árboles pero no estaban muertas, solo paralizadas.

Cuando bajan las temperaturas las iguanas se paralizan pero cuando se calientan de nuevo, su sangre también y se pueden volver a mover.

Weather authorities in South Florida warned the public that immobilized iguanas could fall out of trees due to unusual cold temperatures across the region https://t.co/wPtXvCKbmt pic.twitter.com/0DUWJvBofP — Reuters (@Reuters) January 31, 2022