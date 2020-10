Con cocina y sala de estar: Así es el Hospital donde esta internado Donald Trump

El pasado 1 de octubre se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había dado positivo en la prueba de COVID-19. Un diagnóstico que recibió luego de que a su asesora más cercana, Hope Hicks, se le confirmara dicha enfermedad y la verdad un acontecimiento que tampoco era como que no se veía venir.

Debido a la condición del mandatario y por mero protocolo de seguridad (o eso dijeron en la Casa Blanca), un día después Trump fue trasladado al Walter Reed National Military Medical Center, un hospital ubicado en Maryland y considerado el mejor y más importante de Estados Unidos. Y vaya que nos basta con ver algunas fotos para cerciorarnos de eso. ¡Qué suerte tienen algunos!

A través de su cuenta de Twitter, el reportero Richard Southern dio a conocer una serie de imágenes que muestran el interior de la suite presidencial, localizada dentro del centro médico, en donde el presidente Trump está siendo atendido contra el COVID-19, enfermedad que ha afectado gravemente a los Estados Unidos.

De acuerdo con Southern, la suite presidencial cuenta con seis habitaciones, las cuales están destinadas para una unidad de cuidados intensivos, una cocina, una sala de estar, un dormitorio y un comedor con un gran candelabro de cristal. Cuartos con un estilo bastante vintage y que además están equipados con televisores y sillones reclinables.

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ

— Richard Southern (@richard680news) October 3, 2020