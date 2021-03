En imágenes: La espectacular erupción de un volcán en Islandia y el río de lava que dejó

Pocos desastres naturales nos permiten hablar de una forma positiva sobre ellos. La gran mayoría resultan ser verdaderas tragedias que se cobran miles de vidas y es imposible hablar de algo más que no sea eso: la tragedia. Pero la erupción de un volcán en Islandia es un caso diferente, pues afortunadamente sólo nos dejó una serie de espectaculares imágenes para el recuerdo.

Resulta que la noche del pasado viernes 19 de marzo, el volcán Fagradalsfjall, ubicado en el sistema volcánico Krysuvik (en la Península de Reykjanes, muy cerca de la capital Reikiavik), hizo erupción después de muchos años y tras una enorme actividad sísmica en la zona.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

De acuerdo con información de El País, el volcán registró cerca de 40 mil temblores desde el pasado 24 de febrero, hasta que finalmente dejó salir un río de lava hacia la superficie.

Y no hablamos de una tragedia monumental precisamente por eso último. Este volcán en Islandia no hizo erupción con una fuerte explosión que levantó cenizas a varios kilómetros a la redonda a través de un cráter, como estamos acostumbrados a observar. La Oficina Meteorológica de Islandia (IMO), informó que la expulsión de lava se dio a través de una fisura en la superficie del volcán, la cual alcanzó una longitud de 500 metros.

Dada la naturaleza de esta peculiar erupción en la superficie del volcán, las autoridades de Islandia no reportaron daños materiales en poblados cercanos al suroeste de la isla, y mucho menos personas heridas por lo sucedido. Incluso circulan imágenes en redes donde vemos a la gente acercarse bastante al río de lava para contemplar la espectacular vista desde ese lugar.

El sistema volcánico Krysuvik, donde se encuentra el volcán de Islandia que hizo erupción este fin de semana, llevaba inactivo casi 800 años, pues la última erupción volcánica en la Península de Reykjanes sucedió en el año de 1240.

The first image of the eruption. Taken from the Coast Guard helicopter. The southern end of the lava flow is about 2.6 km from Suðurstrandarvegur. According to initial information, the fissure is about 200 m long. pic.twitter.com/BBqe8WicyS

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021