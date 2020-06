En imágenes: Fotos y videos de la llegada del polvo de Sahara a México

Este 24 de junio ya comienzan a circular imágenes de la llegada de la nube de polvo del Sahara, que ha cruzado el océano Atlántico para entrar a nuestro país.

Ya que se pronosticaba que esta nube del Sahara llegaría al Caribe, Centroamérica y a México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) explicó cómo se da este fenómeno y qué consecuencias tiene.

Por ello, mientras te contamos qué onda con esta nube de polvo, también te presentamos algunas imágenes de su paso por el océano y llegada a nuestro territorio.

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres, este fenómeno es una masa de aire muy seca y cargada de polvo que se forma en el desierto del Sahara, principalmente durante el verano, y la cual se mueve poco a poco hacia el océano Atlántico cada tres a cinco días.

Esta enorme nube puede cubrir un área del tamaño de Estados Unidos y extenderse verticalmente entre mil 500 y seis mil metros de altura.

Según con el Centro Nacional, esta nube de polvo al encontrarse con un ciclón tropical suprime las corrientes de aire ascendentes de la tormenta, mientras que los vientos horizontales que la transportan cambian la dirección del viento en el medio ambiente.

A magnificent view of a dust plume from @NOAA‘s #GOESEast, from June 23. Known as the #SaharanAirLayer, this particular plume has reportedly spread over the Caribbean, reducing visibility in some areas to five miles. See our world: https://t.co/ZcDtqO5ZoH pic.twitter.com/7jHIIJTm88

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 24, 2020