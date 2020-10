“Imposible la sana distancia en los table dance… me han contado”: Barbosa

Los especialistas podrán tener doctorados y artículos en revistas científicas, pero cuando uno domina un tema, aun sin tener las “credenciales”, puede expresar su opinión sin temor a equivocarse… no sabemos si esto tiene que ver con Miguel Barbosa hablando los table, pero es un hecho.

A pesar de que la gran mayoría de establecimientos ya retomaron actividades (luego de la emergencia sanitaria), todavía los bares, antros y los table dance siguen con las cortinas abajo. Y, según lo que señaló el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, así seguirá por un rato.

“Yo no me imagino sana distancia en un table dance, no me la imagino… me han dicho, me han contado que es imposible sana distancia en un table dance, entonces no”, señaló Barbosa, evidenciando que ese “alguien” que le contó de sus experiencias en el table es de los que no nomás se contenta con ver las danzas exóticas, sino que se avienta con todo.

Barbosa contempla que baños públicos sí podrán operar

El comentario de Barbosa no fue porque se haya acordado de alguna noche desenfrenada, de ésas con aroma a cigarrillo y caricias compradas, sino porque el pasado 13 de octubre –según reporta Reforma– la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna pidió a las autoridades de la capital poblana que ya den chance de reabrir antros, bares y los table dance…

En su solicitud, los empresarios de la vida nocturna prometieron acatar todos los protocolos que se les impusieran para evitar la propagación del virus. Hasta ayer no habían recibido respuesta de la alcaldesa de la ciudad de Puebla, pero Barbosa aprovechó su conferencia para pedir a la funcionaria que no dé luz verde al entretenimiento para adultos.

“Yo espero que el gobierno municipal actúe con responsabilidad, y no haga cosas que no debe hacer”.

Sobre lo que Barbosa sí pudo opinar de primera mano fue sobre la reapertura de baños públicos. Casi imaginándose con un coctel de camarón y una sangría, mientras disfruta de un vaporcito, el gobernador indicó ya quedaría en Protección Civil hacer la valoración y dar el permiso.

“Se dan una entoalladas en esos baños públicos tremendos, yo creo que sí, finalmente el que se entoalla, se entoalla voluntariamente, no veo porque no deben estar abiertos”.