Quisiéramos que estas historias no sucedieran, que el escenario de la primera y la segunda ola no regrese con el mismo impacto en esta tercera temporada. Sin embargo, en medio de la reconversión de hospitales y los esfuerzos para salvar vidas, la pandemia no cede y los casos continúan, como sucedió con un adulto mayor —con síntomas de COVID-19— que murió afuera de un hospital IMSS en CDMX.

Ayer (4 de agosto), la periodista Azucena Uresti dio a conocer el caso de un hombre de 61 años de edad que, acompañado de sus familiares, llegó al Hospital General Zona Número 1-A del IMSS (Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías), conocido como los Venados.

El adulto mayor llegó con síntomas de COVID-19, en especial, con dificultad para respirar. Sin embargo, no pudo ser atendido dentro del hospital ubicado en la colonia Portales norte, en la alcaldía Benito Juárez.

Adulto mayor con síntomas COVID muere afuera de hospital del IMSS CDMX

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social —en una tarjeta que compartió con medios—, el hombre de 61 años llegó al hospital en un taxi que no pasó por la rampa de Urgencias.

De esta manera, el señor tuvo que bajar del taxi —sin ayuda del personal médico— e intentar entrar al hospital del IMSS, pero no lo logró.

El IMSS contó que el personal médico salió a ayudar e ingresar al señor al área de Urgencias. Pero “ya no presentaba signos vitales” . El instituto también explicó que en este caso, el personal no negó la atención médica.

Sin embargo, entrevistada por Milenio, la sobrina del señor explicó que la gente del hospital del IMSS no reaccionó a tiempo:

“No se movilizaron, no tuvieron compasión. Yo le dije, le reclamé a la de seguridad y le dije que cómo era posible que tuvieran de adorno nada más el elevador”.

De acuerdo con el testimonio, sólo una enfermera salió —sin camilla o silla de ruedas— para atender al señor y como se pudo, lo cargaron e ingresaron al hospital del IMSS.

Sin embargo, 15 minutos después, el personal de los Venados informó a la familia que el señor había fallecido.

Además de estos detalles, Milenio expuso que el personal médico no asesoró a la sobrina y su esposo sobre los contagios de COVID-19, no les dio ninguna recomendación —realizarse una prueba o aislarse— y lo único que les dijo es que debían ir al MP para levantar un acta y, de esta manera, el hospital les entregaría el cuerpo.