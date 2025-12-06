Lo que necesitas saber: Estas 52 piezas se suman a las 2000 que han sido recuperadas en lo que va del gobierno actual.

Un total de 52 piezas arqueológicas fueron regresadas a México de forma voluntaria. Al menos, eso es lo que informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, resulta que todas estás piezas estaban en Estados Unidos.

Sin embargo, las personas que las tenían en su poder decidieron regresarlas. Primero, contactaron a la Embajada de México en Estados Unidos y a varios consulados hasta que todas fueron regresadas a nuestro país. Ahora se encuentran bajo el cuidado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Fotografía @SRE_mx

INAH recupera 52 piezas arqueológicas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó el sábado 6 de diciembre de 2025, el INAH recuperó 52 piezas arqueológicas que pertenecen a varias culturas prehispánicas originarias en lo que hoy es México.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su Consultoría Jurídica, entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 52 piezas arqueológicas restituidas de manera voluntaria por particulares”. Informó la SRE.

Fotografía SRE

Después de que varios especialistas del INAH analizaron cada una de las piezas se determinó que, cuentan con rasgos representativos de la cultura mexica, teotihuacana y zapoteca. Se calcula que fueron creadas por allá del 500 a.d.e (antes de la era común) y 1521 d.n.e. (después de nuestra era).

Si bien, el comunicado de la SRE y el INAH salió hasta el 6 de diciembre, el regreso oficial de las piezas fue durante el viernes 5.

De acuerdo con la SRE, las 52 piezas se suman a las otras 2000 que han sido recuperadas durante el actual gobierno.