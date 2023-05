Después de las discusiones entre bancadas en el Senado y del llamado de AMLO para desaparecer el INAI, este instituto ya cumplió un mes sin sesionar y ha acumulado 3 mil recursos de revisión pendientes.

El 1° de mayo, la comisionada presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra escribió un tuitazo para recordarnos que, en medio de las discusiones en el Senado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cumplió un mes congelado.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

O sea, un mes sin sesionar por falta de quórum o, en otras palabras, por no contar con los comisionados y las comisionadas suficientes para llevar a cabo sus sesiones —mientras gobierno y las bancadas de Morena y aliados apuestan por el desgaste en el INAI.

INAI cumple un mes sin sesiones y con 3 mil pendientes

No está de más contarles que el INAI está a la espera de que en el Senado nombren a 3 consejeros o consejeras para que pueda sesionar.

Son 7 las personas integrantes del Pleno del INAI. Por lo pronto, 4 están activas y faltan 3 para ser nombradas, peeeero justo la bronca está ahí.

Foto: @bl_ibarra

Desde que AMLO impugnó este proceso de los nombramientos, la cosa en torno al INAI se ha vuelto incierta.

Y mientras en el Senado las bancadas de oposición discutían con Morena y aliados para nombrar a al menos un comisionado o una comisionada —para que el Pleno del INAI pudiera regresar a sus labores—, el Instituto ha acumulado 3 mil recursos de revisión.

“Julieta del Río, Javier Acuña, Blanca Lilia Ibarra Josefina Román y Adrian Alcalá, comisionados del INAI (marzo 2023)”. Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

De estos, más de 800 están listos para ser votados... pero no pasa nada y, de acuerdo con Blanca Lilia Ibarra, esto le da al traste al ejercicio de los derechos a la información y transparencia.

El Pleno del INAI

Si ustedes se preguntan qué es el Pleno del INAI, cuáles son sus funciones o por qué es importante, acá les dejamos un par de datos útiles.

El Pleno está integrado por 7 comisionados y comisionadas —que tienen que ser nombrados por el Senado— y sus funciones van desde resolver controversias o quejas presentadas contra equis institución del gobierno por no entregar información, expedir las reglas de este instituto o proponer sanciones contra quienes no cumplan con sus resoluciones de transparencia.

Foto: Cuartoscuro

Pero el Pleno no ha podido sesionar, se le han juntado 3 mil recursos de revisión y no puede sacar los 800 que ya tiene listos, porque en el Senado no se ponen las pilas —allá, Morena tiene la intención de desaparecer al INAI, aunque para eso tendría que presentar una reforma.

Y si sigue la apuesta por su desaparición, el gobierno se estaría anotando un autogol porque eliminaría la institución especializada en garantizar la transparencia de los gobiernos y su información —si no nos creen, acá les dejamos una nota con 10 casos de corrupción que salieron a la luz con info del INAI.