Las malas noticias no nos dejan en paz ni siquiera por ser domingo. Los habitantes de Morelos pasaron una noche bastante difícil pues un fuerte incendio se registró en una empresa de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC).

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos (CEPCM), fue alrededor de las 11:40 de la noche cuando se reportó el incendio en la CIVAC, por lo que elementos de dicha institución acudieron de inmediato al lugar para atender el problema.

Enrique Clement Gallardo, titular de esta dependencia, informa sobre la situación actual del incendio suscitado en la Ciudad Industrial Del Valle de #Cuernavaca Se hace el exhorto a mantener la calma y mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por esta dependencia. pic.twitter.com/vjKy8EtlqV — Protección Civil (@PC_Morelos) July 19, 2020

La CEPCM también dio a conocer que la empresa donde se presentó el incendio se dedica a fabricar productos de uso cosmético, pero en su comunicado informaron que hasta el momento no se tiene conocimiento sobre el posible origen del fuego.

Lo controlaron pasadas las tres de la mañana

Aunque las imágenes del incendio en la CIVAC, presentadas por la Coordinación Estatal de portección Civil de Morelos, están de miedo, el siniestro no pasó mayores. Enrique Clement Gallardo, titular de esa dependencia, informó que el incendio fue controlado alrededor de las 3 de la mañana.

Aseguró que lograron evitar que el fuego afectara a otras fábricas y descartó algunos rumores en redes sociales que hacían alusión a una nube tóxica, producto del fuego, que supuestamente ponía en peligro a la población cercana a la CIVAC.

“Este incendio está controlado, prácticamente al 70% u 80%. Nunca salió de control. Estuvo contenido, evitando que se pasara a otros inmuebles (…) No hay ningún peligro para la población, no hay una nube tóxica que pueda poner en peligro a la ciudadanía que esté cerca del incendio, por lo que pedimos no hacer caso a cualquier otra información que salga en redes sociales”, explicó.

Informa Enrique Clement, titular de esta dependencia que, #AlMomento el incendio presentado en #CIVAC se encuentra controlado, solicita a la población guardar la calma y evitar la difusión de información sin sustento oficial. pic.twitter.com/sN3RdTymQE — Protección Civil (@PC_Morelos) July 19, 2020

La mejor noticia de todo esto es que no se reporta ningún lesionado o fallecido, así que ahora sólo queda esperar a que se dé a conocer el origen del incendio.