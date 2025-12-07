Lo que necesitas saber: Las autoridades locales sospechan que el incendio se originó tras la explosión de un tanque de gas en la cocina del club.

Lo que tenía que ser una noche de fiesta en una discoteca en la India terminó en tragedia, pues 25 personas murieron y al menos 6 resultaron heridas tras un fuerte incendio. Entre los fallecidos se encuentran turistas.

Incendio en discoteca // X:@jonataribastv

Incendio en discoteca de la India deja 25 muertos y al menos 6 heridos

Hace unos meses les contábamos sobre el incendio en una discoteca en Macedonia del Norte y esta vez, ocurrió un incidente similar en el estado Goa, en la India.

Luego de que bomberos y equipos de emergencia trabajaran toda la noche para sofocar las llamas, se reportó que 25 personas perdieron la vida y al menos 6 quedaron heridas.

Y aunque aún se desconoce lo que causó el incendio, autoridades locales sospechan que se originó tras la explosión de un tanque de gas en la cocina del club.

Algunos de los fallecidos eran turistas…

Las autoridades locales informaron que la mayoría de personas que perdieron la vida eran trabajadores de la discoteca, aunque algunos de los fallecidos eran turistas.

Y aunque ya se recuperaron todos los cuerpos, aún se desconocen las nacionalidades de los turistas que perdieron la vida.