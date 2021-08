En imágenes: Fuerte incendio en edificio de 31 pisos en Dalian, China

La tarde de este viernes 27 de agosto (hora local) se registró un fuerte incendio en un edificio residencial de 31 pisos ubicado en la ciudad Dalian, provincia de Liaoning, en China.

Al momento las autoridades no han hablando de las causas que iniciaron el fuego pero los bomberos lograron controlar el fuego externo e ingresaron para apagar el restante en los pasillos y departamentos. Afortunadamente no se reportan heridos ni víctimas.

Los videos que se han publicado en redes sociales son impresionantes.

Se sabe que en el edificio en que viven aproximadamente 800 personas el fuego comenzó aproximadamente a las 16:00 horas en el piso 18. A pesar de los intentos por apagar las llamas y evitar que se propagara, en poco tiempo la situación se salió de control.

Al menos 68 camiones de bomberos llegaron al lugar, así como elementos de cuerpos de rescate y ambulancias. En este mismo sentido, Protección Civil local ordenó el corte del suministro eléctrico y gas para facilitar la búsqueda y rescate de posibles víctimas.

▪️A building, which is home to some 800 people, went up in flames in Dalian city of China. ▪️The residents were evacuated. No casualities were reported. pic.twitter.com/vjQjNemLKt

| #Fire breaks out in building in #China

#China:Hugh fire broke out in a high-rise apartment building in NE China’s Dalian City. No casualties are reported so far. Rescue work is underway.

An apartment block in Dalian is home to more than 800 people. pic.twitter.com/YeGifAFSRW

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ (@W0lverineupdate) August 27, 2021