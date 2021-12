Incendios en Colorado obligan a la evacuación de más de 30 mil personas

Hasta este viernes 31 de diciembre más de 35 mil personas han sido evacuadas de sus hogares en el estado de Colorado, en Estados Unidos, específicamente al suroeste del condado de Boulder y Louisville. El jueves pasado varios incendios forestales iniciaron en la zona y se expandieron rápidamente por la presencia de vientos de 160 kilómetros por hora.

Se trata de los incendios Marshall y Middlefork contra los que los bomberos continúan luchando. De acuerdo con el gobernador de Colorado, Jared Polis, se están inspeccionado los daños pero la emergencia no ha terminado.

Por la situación de los incendios que aún no están bajo control, el gobernador decretó estado de emergencia para poder acceder a los fondos de emergencia y que se desplieguen todos los recursos, sobre todo la Guardia Nacional.

Lo que sabe hasta el momento es que los fuertes vientos sacaron unas líneas eléctricas que a su vez cayeron sobre pasto y hierva seca, por lo que aproximadamente a las 11 de la mañana del jueves inició el fuego al sur de Boulder. Para acabarla de amolar, estas áreas están atravesando un sequía extrema de acuerdo con el monitor de sequía.

Una de las acciones más importantes por el momento es que se aumente el número de pruebas COVID a las personas que han sido evacuadas para evitar un brote de coronavirus, lo que haría más complicada la emergencia. Afortunadamente hasta el momento no se han reportado personas heridas o muertas y el gobierno estatal activó brigadas especiales para el rescate de mascotas y animales en general.

La petición a las personas en general es que no se acerquen a la zona de los incendios, que no regresen a sus hogares y que las personas que han perdido sus pertenencias tendrán el apoyo del gobierno para recuperarlas.

