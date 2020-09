Increíble. La mañana de este lunes 9 de septiembre la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos, amaneció literalmente con el cielo entre rojo y naranja, además de una gran cantidad de humo que parecía neblina y tornaba el ambiente de gris.

¿Por? Actualmente en el estado hay 28 incendios forestales activos que, sumados a las altas temperaturas y el viento, llevaron el humo hacia la bahía de San Francisco y las fotografías/ videos de cómo se ve la ciudad así son verdaderamente impresionantes.

En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional publicó imágenes tomadas desde el satélite GOES17 en el que se ve la cantidad de humo que está siendo arrastrado de las zonas con incendios a todo el resto del estado y condados cercanos.

GOES17 1minute visible imagery shows what appears to be Karman vortex streets and gravity wave ripples forming in the suspended #AugustComplex wildfire smoke as strong winds push it over the rugged terrain of NE North Bay and west Sac Valley.#cawx pic.twitter.com/0w1Dnyfi94

— NWS Bay Area (@NWSBayArea) September 8, 2020