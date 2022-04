Van más de 20 incendios forestales en la CDMX y es por eso que todo huele a quemado

Si sentiste que la Ciudad de México olía a quemado durante el fin de semana o te dolía la cabeza o te lloraban los ojos, la razón está en los incendios forestales que le han pegado c0n todo a la capital del país. Tan solo en estos últimos días, según las cuentas oficiales de brigadistas y autoridades ambientales, se han registrado más de 20.

Ninguno grave y todos se han controlado… pero eso explica la calidad del aire que nos andamos fumando.

En un comunicado del sábado, 2 de abril, comentaron que la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) tenia las manos llenas batallando con más 2o incendios forestales simultáneos en la CDMX.

Durante el resto del fin de semana, entrar a la cuenta de Twitter de la Secretaría del Medio Ambiente ha sido impactante. En las últimas horas han presentado todavía más incendios en la alcaldía Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Xochimilco. Se han ido controlando paulatinamente, pero se imaginarán que la situación está complicada.

“En diversas zonas de la Ciudad hay una fuerte percepción de olor a humo”, confirmaban las autoridades para explicar cómo es que terminamos metidos en una parrillada.

Contaminación, calor y ahora incendios

Esta situación se ha juntado con días complicados para los pulmones de los capitalinos.

Este lunes, 4 de abril, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que despertamos con una MALA calidad del aire, aunque durante todo el fin de semana —presentando algunos cambios dependiendo la zona— hemos tenido niveles similares de partículas en el aire provocado por los incendios.

Días antes también tuvimos ratos complicados por altas concentraciones de ozono y hasta se prendió la alerta naranja por el calorón loco.

Las recomendaciones, en estos momentos, no están tan canijas. Únicamente piden a las personas limitar el ejercicio al aire libre y más si eras una persona sensible con enfermedades como asma. Sin embargo, sí hay fuertes peticiones para que no le eches leña al fuego y evitemos entre todos que se presenten más incendios forestales en CDMX.

Situaciones bastente simples como no tirar colillas, no hacer fogatas o aguantarte unos días para las quemas agrícolas.