Lo que necesitas saber: El 1° de junio comenzó la producción del nuevo modelo de la credencial para votar del INE.

Si piensan tramitar su credencial para votar del INE, seguro les va a tocar el nuevo modelo que tiene candados de seguridad y otros elementos de inclusión que la hacen más pro.

O, bueno, al menos así nos lo explica el INE con el anuncio del rediseño de esta credencial de identificación oficial —por acá, de hecho, en esta nota les contamos de qué iban los cambios.

Foto: FOX-disney plus.

Así se ve la nueva credencial para votar del INE

Lo primero que tienen que saber es que a partir del 1° de junio quienes se lancen a tramitar su INE —en los Módulos de Atención Ciudadana— recibirán este nuevo modelo de credencial. O sea, la credencial rediseñada.

Y es que justo el 1° de junio inició la producción del nuevo modelo de la credencial para votar. Aquí unas fotos de cómo quedó:

Foto: INE.

Foto: INE.

¿Qué tiene de nuevo?

Candados de seguridad

Una especie de candados para evitar la falsificación de las credenciales mediante un elemento óptico variable en la foto y datos personales, microtextos, las siglas del INE en el fondo, efectos de realce, una impresión de arcoíris. O elementos táctiles en relieve y la actualización de los códigos QR.

Elementos de inclusión

La credencial trae el campo de “Género” para que cada quien pueda elegir la opción que corresponda de acuerdo a su identidad autopercibida.

También se puede decidir si en la credencial aparece el campo “Sexo” o “Género” con las opciones: “M” para mujer, “H” para los hombres y “NB” para las personas no binarias.

Incluye la autoidentificación indígena o afromexicana como dato informativo, sin generar “derechos político-electorales adicionales ni acredita acciones afirmativas en el registro de candidaturas“.

Y un corte o muesca para que personas con discapacidad visual identifiquen la credencial mediante el tacto. ¿Qué les parece el nuevo modelo?