Gibrán Ramírez queda fuera de contienda por dirigencia nacional de Morena

Poco le duró el gusto a Gibrán Ramírez. Apenas estaba probando las mieles de ser candidato y que nos lo baja el Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de estar en cuadro en Canal 22, ser entrevistado en varios medios y echarse un mini tour para dar a conocer sus propuestas, salieron los resultados de la encuesta de reconocimiento de candidatos a dirigir Morena… y con el buen Gibrán aplicaron el “¿y ese güey quién es?”

Por lo anterior, el ídolo de la juventud AMLOver quedó fuera de la contienda por la dirigencia del partido fundado por López Obrador. Ésta será únicamente disputada por Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y… bueno, seguían otros nombres, peeeero por asuntos de paridad de género el top 5 será completado por Adriana Menéndez, Yeidckol Polevnsky e Hilda Mirna Díaz.

También se realizó la misma encuesta para cepillar a los candidatos a la secretaría general y en ésta la militancia de Morena tampoco reconoció a la sangre joven: Antonio Attolini quedó fuera de la contienda (chin… ¿pa’ eso soltó el hueso en el IMSS?)

Gibrán tiene otros datos…

Luego de conocer los resultados de la encuesta de reconocimiento realizada por Parametría, Mendoza Blanco & Asociados y Demotecnia 2.0 para el INE, Gibrán Ramírez rechazó que la banda no lo conozca… “dicen que NO EXISTO”, lamentó en sus redes sociales, donde compartió que, efectivamente, no figuró ni siquiera entre los primeros nueve candidatos.

Por cierto, de seguirse esta tendencia, quien pinta para ser el nuevo dirigente de Morena es el legendario Porfirio Muñoz Ledo. Nomás chequen los números que maneja: de acuerdo los resultados, el 41.7% de los militantes de Morena lo identifican con facilidad, siendo Mario Delgado el único que medio le da batalla, con 27.10%.

¿Y al Gibrán? Lejos… apenas el 11.9%.

“La única explicación es que hay un robo, una movilización de todo un aparato que no quiere que las bases se revelen contra el orden burocrático, es eso, no se puede explicar de otra manera”, aseguró Gibrán en entrevista con Azucena Uresti.