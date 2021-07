INE prevé multa millonaria contra Samuel García por apoyo de Mariana Rodríguez

Si al Partido Verde se la van a dejar caer por andar recurriendo a influencers para llamar al voto… pues parece que la misma se aplicará en contra de Samuel García, quien tuvo en Mariana Rodríguez a su influencer de cabecera.

Por medio de sus redes sociales, Samuel García dio a conocer que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE le pretende sumar 27.8 millones de pesos a su contabilidad… una suma que el órgano electoral considera que es el costo del apoyo que le ofreció en campaña su esposa, la influencer Mariana Rodríguez (ya si no se los cobró… pues qué triste por ella, pero de que representó un gasto de campaña, representó… según el INE).

“De manera absurda alegan que las historias que subió Mariana durante la campaña tienen un valor de entre 20 mil y 40 mil pesos, que mi esposa Mariana me debió haber cobrado, como si fuera ella un ente mercantil y se desconociera por completo que es mi esposa y que estamos en matrimonio… y que se supone que, por ley, nos tenemos que apoyar de manera permanente”.

Muy consternado, Samuelín recurre en su video a la misma que intentaron aplicar los influencers que apoyaron al Verde Ecologista: fue libertad de expresión. “Conozco jurisprudencias de la Suprema Corte que alegan que la libertad de expresión está por encima de todo (…) y que las redes sociales tienen el umbral de la libertad de expresión”, advierte.

Samuel García señala que Mariana Rodríguez, por el hecho de ser su esposa, no tiene derecho a mostrar, digo, tuvo más derecho de expresarse sobre él… y ese derecho lo uso para apoyarlo en campaña sin recibir pago alguno. Aparte, asegura el futuro gober que en Nuevo León existe una ley que prohíbe cobros entre cónyuges.

Además de sumar pago a Mariana, Samuel García sería multado

Así como el Partido Verde deberá depositar como multa lo que pagó a los influencers… ¡pero al doble!, Samuel García señala que el INE le impuso una sanción similar. Si lo que debió cobrar Mariana Rodríguez por sus publicaciones en redes fueron 27.8 millones de varos, entonces, el futuro gobernador de Nuevo León deberá pagar aproximadamente 55 melones de multa.

“Esto no lo voy a aceptar”, advierte García. “Es una aberración jurídica me cobre y se me sume 20-40 mil por historia y pretendan intervenir en la libertad de expresión y en las redes sociales de mi esposa Mariana”.

El futuro gober asegura que su esposa lo apoyó porque cree en su proyecto y sin ninguna otra intención. “No hay un solo fundamento que valide que ella me debe cobrar por subir historias”, concluye Samuel García, no sin antes recordar que hace tres años también usó a su esposa en campaña… digo, ella lo apoyó y no hubo bronca. En ese entonces, ella era sólo su novia.