Fue el pasado —y ya algo lejano— 22 de marzo, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que por culpa del coronavirus cerraría todos sus Módulos de Atención Ciudadana. Bueno, eso está por terminar, porque el INE comenzará en agosto su reapertura gradual.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, el INE informó que será el próximo 3 de agosto cuando comience la reapertura gradual de sus Módulos de Atención Ciudadana. Pero ojo, habrá una serie de medidas que deberás en cuenta.

📃 Comenzará @INEMexico reapertura gradual de Módulos de Atención Ciudadana a partir del 3 de agosto para recoger credenciales. ➡️ https://t.co/5GDr6KzEE9 pic.twitter.com/D8NdiqjLCh — @INEMexico (@INEMexico) July 19, 2020

Reapertura de módulos será en dos etapas

Lo primero que destaca el INE sobre la reapertura de sus Módulos, es que se llevará a cabo en dos etapas. La primera comenzará en la fecha antes señalada, el 3 de agosto, y en ésta se abrirán 377 de los 487 módulos fijos del Instituto. ¡Ojo! Se atenderá únicamente a quienes tramitaron su credencial para votar y no pudieron recogerla por la emergencia sanitaria.

Lo anterior también aplica para quienes hicieron el trámite en alguno de los módulos móviles. Estas personas podrán recoger su credencial para votar en su módulo fijo más cercano y para saber dónde queda eso, deben meterse a la página del INE (dando clic aquí), o llamar a INETEL (800 433 2000).

La segunda etapa comenzará el 17 de agosto y aquí sí van a abrir los 487 módulos fijos del INE. A partir de ese día ya podrás tramitar tu credencial para votar, realizar cambio de domicilio o actualización de datos, y renovar tu identificación por cualquier motivo.

Si tienes duda de si el módulo más cercano a tu domicilio abrirá el 3 o el 17 de agosto, consulta el sitio web del INE en el enlace que te compartimos antes porque ahí lo informarán con precisión. Pero te lo repetimos porque el INE lo deja muy claro: “… en ningún caso se llevará a cabo el trámite sin cita previa”.

Medidas sanitarias que deberás obedecer

Ahora que ya sabes las fechas en que el INE planea poner a funcionar otra vez sus módulos de atención, es importante aclarar que —como está pasando en todos lados— esta reapertura se llevará a cabo bajo una serie de medidas sanitarias obligatorias, tanto para los trabajadores del INE como para los visitantes.

Seguro ya las conoces pero no está de más reiterarlas: uso de cubrebocas (no se permitirá la entrada sin él), permitir que se te tome la temperatura (porque no, los termómetros infrarrojos NO matan las neuronas), permitir que te apliquen gel antibacterial al momento de ingresar al módulo, y acudir sin compañía (con excepción de las personas que requieran asistencia).

El INE anunció que no habrá salas de espera, por lo que deberás llegar puntualmente a tu cita. Sobra decir que tampoco se permitirá la entrada a personas que presenten algún síntoma relacionado con el coronavirus.