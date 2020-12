¡Aguas! Interpol alerta que crimen organizado tiene en la mira vacunas contra COVID-19

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), lanzó este miércoles, 2 de diciembre, una advertencia a sus 194 países miembros, para invitarlos a prepararse ante diferentes acciones del crimen organizado con respecto a las vacunas contra el COVID-19.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la Interpol, con centro de operaciones en Lyon, Francia, dio a conocer una alerta de seguridad por “potencial actividad criminal sobre la falsificación, el robo o la promoción ilegal de vacunas contra el COVID-19 y la gripe”.

Luego la Organización Internacional declaró: “La pandemia ya ha dado lugar a una actividad criminal depredadora y oportunista sin precedentes”.

Incluso, informaron que pudieron comprobar la promoción, venta y administración de falsas vacunas para el coronavirus SARS-CoV-2, el cual surgió hace ya un año en Wuhan, China (sí, ya pasaron 365 días).

Por estas presuntas acciones del crimen organizado, la Interpol comenta que ahora que muchas vacunas están por aprobarse para aplicarse a la población, “será crucial garantizar la seguridad de la cadena de suministro e identificar los sitios de internet ilícitos que venden productos falsificados”.

Por otra parte, el secretario general de la Interpol, Jürgen Stock, indicó que estas acciones criminales significan un importante riesgo para la salud y la vida de las personas que pueden ser víctimas de estas organizaciones delictivas.

“Es esencial que las autoridades estén lo más preparadas ante la irrupción de todos los tipos de actividades criminales vinculadas con las vacunas contra el COVID-19”, dijo Stock.

📣 BREAKING: INTERPOL has issued a global alert to law enforcement across its 194 member countries warning them to prepare for organized crime networks targeting #COVID19 vaccines, both physically and online.

Details: https://t.co/okGpgNJpIy pic.twitter.com/LSKoEb2LHC

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) December 2, 2020