Lo que sabemos del presunto hackeo masivo contra la empresa Garmin

No hace mucho fuimos testigos del regreso de Anonymous, y parece que desde entonces el tema de los hackeos se puso medio de moda. Garmin, una compañia especializada en el desarrollo de relojes inteligentes y dispositivos GPS para ciclistas, corredores e incluso para sistemas de aviación, aparentemente es víctima de un hackeo masivo que ya se extendió por más de dos días.

Fue el pasado jueves 23 de julio cuando Garmin publicó en sus cuentas de redes sociales sobre lo que denominó como una “interrupción generalizada”. Garmin dio a conocer que sus aplicaciones, su sitio web e incluso sus call centers se vieron afectados por esta situación.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. (1/2)

De acuerdo con CNN Business, la interrupción en los sistemas de Garmin afectan las descargas nuevas de su aplicación móvil, mantuvo su sitio web cerrado durante el viernes y tampoco es posible descargar la versión más reciente de flyGarmin, el sistema GPS de la compañia utilizado en la aviación.

“Garmin está experimentando incidencias que afectan a los servicios de Garmin, lo que incluye Garmin Connect y Garmin Pilot. Como consecuencia de esto, algunas funciones y servicios de estas plataformas no están disponibles. Adicionalmente, nuestras líneas de atención telefónica se han visto afectadas por esta incidencia y consecuentemente no podemos contestar llamadas, mails o chats de atención al cliente”, escribió la compañia en su sitio web.

This outage also affects our call centers, and we are currently unable to receive any calls, emails or online chats. We are working to resolve this issue as quickly as possible and apologize for this inconvenience. (2/2)

— Garmin (@Garmin) July 23, 2020