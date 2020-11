“Mejor busquen refugios”: El mensaje de AMLO a sus paisanos ante las inundaciones en Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre sabe cómo llamar la atención por sus peculiares declaraciones en momentos digamos… cruciales. Tabasco está pasando tiempos muy difíciles con el tema de las inundaciones tras el paso de ‘Eta’ y AMLO les mandó a decir que pues mejor busquen refugios porque la cosa todavía se puede poner mucho peor.

A través de su cuenta de Facebook, el mandatario mexicano envió un mensaje a los pobladores de Tabasco que viven momentos complicados bajo el agua que dejaron las lluvias tanto del Frente Frío No. 9 la semana pasada, como por los estragos que la presencia de ‘Eta’ ha dejado en la entidad. Básicamente les pidió que busquen refugio al desastre natural en parte altas del estado.

“Paisanas, paisanos tabasqueños: están creciendo los ríos y sigue lloviendo. Manténganse informados y por precaución si viven en zonas bajas, mejor busquen refugios en albergues o con familiares que tengan casas en partes altas. Aunque se afecten muebles, viviendas y otros bienes, lo principal es la vida, lo material se repone y nosotros les ayudaremos siempre“, señaló AMLO.

Y aunque muchos esperábamos que el Presidente se solidarizara con la gente del estado que lo vio nacer y se aventara un viajecito para supervisar las labores de ayuda y rescate en el estado, AMLO decidió no quedar mal en Nayarit, estado en el que tenía programada una gira para la supervisión de la carretera federal La Yesca.

Buenos días @lopezobrador_, ahora que termines lo tuyo en Nayarit, a ver si te das una vuelta para lo nuestro por Tabasco y Chiapas. pic.twitter.com/R9cVGfagHH — Arne (@A_ausdenRuthen) November 7, 2020

Y desde allá, lejitos, en Nayarit, AMLO le aventó la bolita a los gobiernos pasados por lo que está ocurriendo en Tabasco. Dijo que la corrupción y la falta de obras de desazolve en los ríos son la causa de que hoy se vivan inundaciones del nivel que los tabasqueños enfrentan.

“Esto sucede porque desde hace muchos años no hay programas para desazolvar los ríos, hay tapones que impiden que el agua pueda fluir (…) No se han hecho obras de desazolve. No se han hecho bordos, la corrupción también permitió que construyeran en zonas bajas. Son las primeras en inundarse porque eran vasos reguladores que fueron rellenados con zonas habitacionales y ahora se está padeciendo“, expresó AMLO, según palabras retomadas por Reforma.

Eso sí, y para que no le carguemos tanto… dijo que en caso de que las cosas se pongan peor, pues a lo mejor sí se toma el tiempo de viajar a Tabasco como, volvemos a decirlo, muchos esperábamos que haría estos días, dándole prioridad a las personas que lo están perdiendo todo por las inundaciones.

“Si es necesario, yo terminando esta gira de Nayarit y Sinaloa, ya si se agrava la situación iría allá, pero le digo a mis paisanos que está todo el gobierno atendiendo“. En fin, la hipotenusa.