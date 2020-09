¡Más vale prevenir! IPN producirá tinta indeleble antivirus para las próximas elecciones

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) dio a conocer que, junto al Instituto Nacional Electoral (INE), trabajan para la elaboración de una tinta indeleble antivirus con la que se votará en el Proceso Electoral Federal del 2021.

De acuerdo a Filiberto Vázquez Dávila, responsable de la planta de la institución, se espera producir cerca de 336 mil aplicadores.

¿Cómo se elaborará esta tinta antivirus para las elecciones?

A través de un comunicado, el también ingeniero bioquímico del Politécnico Nacional, informó que para principios del siguiente año se esperan adquirir los insumos necesarios para la elaboración de la tinta y después se definirá la fecha para el inicio de la producción.

Por otra parte, señaló que los ciudadanos no deben preocuparse, pues la fórmula de este pigmentador será más efectiva que, incluso, el desinfectante para microorganismos como bacterias y virus. De hecho, dejó en claro que la tinta no será transmisor de COVID-19 y no conlleva ningún riesgo sanitario.

También comentó que aún se evalúa, junto al INE, la forma en que se presentará la tinta indeleble para que las personas puedan votar en las próximas elecciones; ya sea en forma de plumón u otra clase de envase.

No es la primera vez que el IPN produce el pigmentador

El catedrático de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) igualmente indicó que, para el proceso electoral de este año en Coahuila, el IPN produjo cerca de siete mil 900 aplicadores de tinta.

Además, recordó que desde hace 24 años la institución desarrolla el pigmentador para las elecciones de México y otras naciones de Centroamérica y el Caribe.

Finalmente, explicó que para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, a la fórmula de la tinta se le agregarán nuevos candados para que no pueda falsificarse y cumpla con su principal función: que las personas solo voten en una ocasión.