“La pandemia le vino como anillo al dedo a la 4T”: Irma Eréndira Sandoval

El sábado pasado, 14 de noviembre en México rebasamos el millón de casos acumulados de COVID-19 y en unos cuantos días superaremos las 100 mil lamentables defunciones pero esta pandemia de coronavirus le vino como “anillo al dedo” a la Cuarta Transformación.

Así lo afirmó la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, durante la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia 2020 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

No, no es broma. La funcionaria explicó que esta crisis le sirvió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya que durante el periodo neoliberal las emergencias fueron aprovechadas por la corrupción, por las grandes corporaciones e intereses económicos y privados “que se apropiaron cada vez más de lo público.

“Afortunadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encargó en primer lugar de estigmatizar esas prácticas de apropiación de lo público y de tomar cartas en el asunto para acabar con la corrupción y la apropiación indebida de lo público por esa tendencia privatizara en la seguridad y en la salud social“, afirmó la funcionaria en este evento transmitido vía remota.

La secretaria explicó que actualmente vivimos un “escenario sin precedentes” en que se tiene que partir de la reflexión que la salud no puede ser un lujo ni el sistema de protección social un privilegio. Señaló que este es justo el punto de partida de este gobierno.

¿El “como anillo al dedo” de Sandoval les suena?

Esta no es la primera vez que un actor de la 4T se echa esta frase. La primera vez la uso el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una conferencia mañanera.

Afirmó que la crisis de salud y económica que provocó el COVID-19 es “transitoria” y que incluso le vino como “anillo al dedo” a su gobierno para afianzar el propósito que su 4T quiere lograr en México.

Que la crisis nos vino como anillo al dedo para afianzar la transformación, dice López Obrador. Nada que agregar. pic.twitter.com/OVdqpphkDG — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) April 2, 2020

Por lo mientras acá les dejamos la ceremonia de inauguración completa para que le echen un ojo a la participación de Irma Eréndira Sandoval. Si no quieren ver tooodo lo de antes.