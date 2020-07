Fíjate, Paty: La nueva cónsul en Estambul, Isabel Arvide, narró en su libro un romance con Ebrard

Recientemente la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el nombramiento de nuevos cónsules, entre los que se encuentra el de la periodistaIsabel Arvide Limón, quien a partir de ahora chambeará desde Estambul, en Turquía. En redes sociales se desató el huracán y miles de usuarios lamentaron que una persona sin experiencia diplomática representara a México en el extranjero.

Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se extrañó de las críticas en contra del nombramiento de Arvide y hasta dijo que pensaba que nos iba a gustar.

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, me llama mucho la atención que ahora están muy sensibles, muy exquisitos de todo, se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan cómo era”, dijo para después reprochar que en los últimos días supuestamente la gran nota fue acerca de Isabel Arvide… pero casi nada de Emilio Lozoya.

Independientemente de si habrá justicia o no, aquí el ejemplo de lo que veremos en los siguientes meses. Cuando estaba atorado intentando justificar el nombramiento de Isabel Arvide, AMLO sacó así el caso Lozoya del que “no se está hablando mucho” 🤷🏽‍♂️. pic.twitter.com/anp2Dz4eq9 — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) July 30, 2020

El mandatario explicó que se trata de una muy buena periodista y una persona preparada que ha escrito muchos libros. Afortunadamente -aunque no para ella- el internet de las cosas hizo su trabajo a la velocidad de la luz y qué creeeen…

Su libro y las revelaciones de amoooors

Lógicamente esto no es nada nuevo ya que su libro ‘Mis presidentes. De Echeverría a Peña Nieto: intimidades sobre el poder presidencial en México’ se publicó en 2013 pero recientemente agarró vuelo por las revelaciones de amoríos y romances que la periodista Arvide tuvo con algunos expresidentes y hasta le tocó al ahora canciller Marcelo Ebrard.

Vámonos tendidos. En la página 149 del libro físico, que amablemente compartieron en redes sociales, aparece el subtítulo ‘Plantón al presidente’ en el que sin decirlo literalmente, Arvide bosqueja un amorío con Marcelo Ebrard, ahora secretario de Relaciones Exteriores.

“Estábamos a finales de mayo de 1994, Marcelo entraba y salía de mi oficina de Summa para escribir las editoriales que yo firmaba […] Nos veíamos pocas veces por mi horario extremadamente demandante. Ebrard estaba en proceso de divorcio de su primera esposa, todo se juntó. El caso es que me pidió que me quedara con él, abrazada a él en lugar de ir a Los Pinos”, se lee en el libro.

Y como cuando es necesario las redes sociales se vuelven verdaderos agentes del FBI, no faltó la fotografía que muestra a Ebrard y Arvide abrazaditos y posando. No sabemos si eso comprueba que tenían un amors secreto -ni siquiera si el libro lo hace- pero acá se las dejamos.

Y no es todo

De acuerdo con un resumen del libro de la nueva cónsul en Estambul, publicado por Luces del Siglo, la periodista narra, entre otras cosas, algunos encuentros íntimos con expresidentes y entonces funcionarios.

Resulta que “compartió alcoba” con José López Portillo, quien luego la negó y demandó penalmente. Le hizo el feo a Salinas de Gortari nomás “para complacer” a Marcelo Ebrard, califica a Zedillo de mil veces traidor, etc.

Incluso habla de que Enrique Peña Nieto salió “más cabrón que bonito”. Cuenta que una vez el expresidente Peña le mostró su despacho y escribe:

“Me despide de beso. No usa loción. Huele bien, como a chavito recién bañado. Me dan ganas de abrazarlo, de arroparlo, de desearle que sea, que siga siendo, que pueda ser, que nos impacte en estos años con una fuerza, con una diferencia, con esa sonrisa y esa sencillez”.

Por si no saben quién es, la periodista Arvide Limón acudió a principios de año a la conferencia mañanera para “sugerirle” al presidente Andrés Manuel López Obrador que le diera dinero de publicidad oficial a los medios digitales en lugar de a “medios golpistas como Proceso”.