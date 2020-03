¿Y México?, bien gracias… La crisis que ha provocado el coronavirus en todo el mundo ha orillado a varios países a poner en cuarentena a sus habitantes, Y no sólo eso, muchos incluso han mandado a cerrar sus fronteras con tal de que no propague más el virus, pues si algo ha sido constante en el caso de los afectados con el COVID-19 es que la mayoría de ellos viajaron a zonas de riesgo como Italia, Corea del Sur, China, Irán, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a las personas no viajar a países que ya presenten casos de COVID-19, y mientras hay personas que andan aplicando un “No pasa nada, oiga”, los del grupo ISIS –muy a su manera– sí están tomándose el tema muy en serio. Y es que preocupados por la salud y el bienestar de sus terroristas, les han pedido que no viajen a Europa ni planeen ataques allá, para que no se infecten. ¡¿Mejor ellos?!

Es neta. En su última publicación online en Al-Naba, citada por el diario español El Confidencial, el Estado Islámico recomendó a sus fieles seguidores alejarse de las tierras europeas, puntualizando en que “los que estén sanos no deben entrar en la tierra de la epidemia y los afectados salir de ella”. También, el ISIS los invita a cubrirse la boca al estornudar, a lavarse las manos de forma constante, comprar víveres con anticipación, tomar precauciones y poner en cuarentena a los enfermos, todo siempre teniendo en mente que las cosas están “en manos de Dios”.

Con esa última recomendación no nos extraña que el ISIS no cite a la OMS o a otro organismo internacional, y en su lugar ponga fragmentos del Corán, del profeta Mahoma, pues en el escrito menciona que este virus es una tormenta “mandada por dios” y que “Las enfermedades nunca atacan por sí solas, sino por orden y mandato de él”. ¿Qué tal? al menos el ISIS se preocupa por sus trabajadores… ¿Y las demás empresas en el mundo para cuando?