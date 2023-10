Lo que necesitas saber: En Israel se ha advertido a la población que el conflicto que se ha desencadenado será "largo y difícil".

Este fin de semana Israel se declaró formalmente en estado de guerra, luego de los terribles ejecutados por las fuerzas de Hamás. Y ya que se ha advertido que el conflicto será “largo y difícil”, habitantes tanto de Palestina como de Israel han optado por salir de los territorios en conflicto… hecho que han aprovechado defraudadores para ofrecer boletos de avión falsos o de viajes inexistentes. Sobre esto advierte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a mexicanos ubicados en aquellos lares.

SRE pide verificar información de vuelos con CEDI y CIAM

Por medio de un comunicado, la SRE pidió a mexicanos estar a las vivas de los fraudes que se hacen por medio de internet en la venta de boletos de avión para salir de Israel. Antes de realizar la compra de pasajes que les permitan salir del territorio en conflicto, recomienda la SRE, hay que verificar información de estos con los centros habilitados en el CEDI y CIAM.

“Para más información sigan nuestras redes sociales, en donde estamos brindando actualizaciones oficiales y seguras”, señala la cancillería en el mensaje difundido en su cuenta X.

Hamás llevó rehenes desde Israel a la Franja de Gaza / Foto: Reuters

¿Y por qué no mandan un avión para mover a los mexicanos en Israel?

El mensaje de la SRE ha sido criticado por internautas que piden que, en lugar de andar mandando recomendaciones, se envíe un avión a la zona en conflicto para sacar a los mexicanos. Y sí, seguro no es de lo más sencillo mandar naves a un territorio sobre el que se han desplegado bombardeos, pero gobiernos como el de Chile ya han realizado la acción.

Al respecto de esta “posibilidad”, la SRE no ha dicho nada. Lo cual no quiere decir que se deja a los mexicanos varados en Israel a su suerte (esperemos que no). De hecho, según la titular de Relaciones Exteriores, se ha entrado en comunicación con los connacionales que andan por allá, para brindarles asistencia diplomática.

Mensaje de la canciller Alicia Bárcena / Captura de pantalla

México reconoce el derecho de Israel a defenderse de ataques

En otro mensaje de la SRE, el Gobierno de México señala que se ha dado seguimiento a los más recientes acontecimientos en Israel y Palestina, obviamente, “se condena inequívocamente los inconducentes ataques ocurridos en contra del pueblo de Israel el pasado 7 de octubre por parte de Hamás y otras organizaciones palestinas en Gaza”.

En el mensaje difundido por la SRE se le reconoce a Israel su derecho a la legitima defensa, pero siempre y cuando respete las condiciones establecidas por el derecho internacional; especialmente se hace énfasis en que, si bien el uso de la fuerza es condenable (no importando de cuál bando provenga), lo es más cuando los objetivos son civiles.

Se reanudó el conflicto entre Israel y Hamás / Foto: Reuters

Aunque en redes claman porque México se incline por el apoyo incondicional e Israel, el comunicado de la SRE indica que la 4T opta porque se pueda dar una solución al conflicto en Israel bajo la premisa de dos Estados:

“Que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas”.

