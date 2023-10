Lo que necesitas saber: La acción de Israel afecta a cerca de 2.5 millones de personas asentadas en Gaza.

Además de responder a la agresión del pasado fin de semana con varios ataques armados, ahora Israel presiona con el corte de suministros básicos. Todo con el objetivo de rescatar a los rehenes tomados por Hamás.

Medida de Israel afectará a 2.5 millones de personas

Israel Katz, ministro de Energía de Israel, fue el encargado de mandar el aviso a Hamás: Gaza, la franja de 40 kilómetros que domina, se quedará sin agua, luz y combustible hasta que se entregue a los rehenes que tomaron el fin de semana, cuando realizaron el ataque que ha encendido la guerra.

El aviso del Katz se da en medio de las solicitudes para ingresar a Gaza para brindar a la población civil. “¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se encenderá ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los secuestrados israelíes regresen a casa”, advirtió el funcionario de Israel. “Humanidad para humanitarios. Y nadie nos predicará la moral”.

Cada miembro de Hamás es “hombre muerto”: Netanyahu

El corte de suministro de agua, luz y combustible (y, según reporte de CNN, también de alimentos) afecta a cerca de 2.5 millones de personas asentadas en la franja de Gaza, quienes además se están viendo impedidos de establecer comunicación con familiares. Todo en medio de continuos bombardeos provenientes de Israel, los cuales se calcula que han derribado cientos de edificios y provocado la muerte de más de mil personas, de las cuales cerca de 300 eran niños.

Hasta el momento se desconoce la cifra de rehenes que Hamás tiene a su merced. Tampoco se sabe si el grupo ha cumplido con su amenaza de “un rehén muerto por cada bombardeo de Israel”. Lo que difunden medios internacionales es este dato: más de 1200 personas han muerto en Israel desde el 7 de octubre, cuando comenzaron los ataques de parte de Hamás. Además, se reporta que hay 2400 heridos, la mayoría civiles y, al igual que en Gaza, se indica que varias de las víctimas son menores de edad.

De parte de Hamás no se conoce algún movimiento. Israel, por su parte, ya instauró un gobierno de emergencia, el cual cuenta con un gabinete de guerra presidido por Yair Lapid, el líder de la oposición. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dejado claro que su objetivo es destruir por completo a Hamás: cada miembro de Hamás “es un hombre muerto”, declaró al termino de la primera sesión del gobierno de emergencia.

