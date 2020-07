Italia cobra las primeras multas de mil euros por no usar tapabocas

Después de la severa crisis que vivió Italia en los últimos meses con el primer brote de SARS-Cov-2, los citadinos siguen sin acatar las normas básicas para evitar que continúe la propagación del COVID-19, así que las autoridades impusieron sanciones más estrictas como una medida desesperada para frenar el cronavirus, tal es el caso de sanciones económicas de mil euros a quien no utilice tapabocas en espacios cerrados. Lo peor es que no sirvió de nada, a menos de 24 horas de que la ley entrara en vigor, cayeron las primeras multas.

Los rebeldes, fueron los propietarios de tres negocios en la ciudad sureña de Salerno, incluido dos bares y una estética, informó el domingo 26 de julio del 2020, la prensa italiana. Esperamos que el gobernador de la ciudad de Campania, Vincenzo de Luca, no haya desayunado huevo, por aquello del coraje que hizo al enterarse. Advirtió que “Si nuestros conciudadanos piensan que el problema se ha solucionado, eso significa que dentro de unas semanas volveremos a una emergencia difícil”.

Italia tiene una última oportunidad

Las máscaras son obligatorias en áreas cerradas, ya sean edificios públicos, supermercados, bares, restaurantes, negocios y transporte público. De acuerdo con la iniciativa, “los operadores de transporte están obligados a negarse a permitir el ingreso de pasajeros que no usen tapabocas”. Si ya están a bordo, serán sancionados e “invitados a desembarcar de inmediato o lo antes posible” y si se niegan, “el autobús o el tren serán bloqueados” y se le pedirá a la policía que intervenga”, de acuerdo con la información recuperada por Infobae.

La revista TIME señala que la semana pasada, el alcalde de Capri, en la meca del Mediterráneo frente a Nápoles, ordenó a las personas que usaran máscaras mientras caminaban por las calles. No obstante, las calles estaban abarrotadas y muchos de los visitantes no llevaban tapabocas, mientras esta escena se repite no solo en Italia, sino que en todo el mundo.

Es por eso que la ley administrativa indica que en la primera falta, todos aquellos que no usen tapabocas en espacios cerrados, tendrán que desembolsar 100 euros como primera medida, pero en el caso de que los empresarios ya sancionados vulevan a reincidir, el establecimiento podría ser castigado con el cierre del negocio en un periodo que va desde los 5 hasta los 30 días o más, si persisten en la necedad.

Con más de 35 mil 107 muertes y cerca de 300 mil casos confirmados de COVID-19, Italia no está en condiciones de bajar la guardia. Esta medida, es la última opción de las autoridades antes de que se presente un aumento de contagios y la gran parte del país no tenga de otra más que volver al confinamiento obligatorio. Mientras que los mexicanos no deberíamos de confiarnos, pues desde el mes de julio México superó en muertes por coronavirus a Italia.