El 25 de Febrero del 2020, Italia confirmó su primer caso por Coronavirus o COVID-19 y en cuestión de días, el gobierno italiano ordenó el confinamiento en toda la región de Lombardía ante el alarmante número de contagios. Cuatro semanas después, Italia registra al día de hoy más de 33,190 casos positivos y desgraciadamente, con 3,405 muertos Italia supera a China como el país con más muertes por Coronavirus.

De acuerdo al reporte ofrecido por el gobierno italiano este 19 de Marzo, en las últimas horas se registraron 427 nuevas muertes llevando la cifra total a 3,405 personas que han perdido la vida por el COVID-19 o Coronavirus, superando así, el balance confirmado por China de 3,245 muertes.

Por si fuera poco, la curva de contagios no desciende en el país europeo, que entre más pruebas realiza, más confirma casos positivos, muchos de ellos asintomáticos lo que ha provocado que gran parte de los ciudadanos no cumplan con la cuarentena o el confinamiento ordenando por el gobierno desde la semana pasada, cuando se cerraron escuelas y negocios no perecederos hasta el próximo tres de abril, aunque el primer ministro Guissepe Conte ya aceptado que las fechas se pospondrán, pues considera que “una vez que esto termine, será imposible volver a la normalidad”.

this is Bergamo, Italy. yesterday Lombardy, recorded 319 deaths in one day. that’s scary, be careful and safe out there #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/O2Zo1V7qUJ

— Malik Ofori (@malikofori) March 19, 2020