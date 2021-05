Y en Japón: Sancionan a conductor de tren bala por ir al baño y… llegar un minuto tarde

Esto pasó en Japón y la noticia ya le dio la vuelta al mundo porque en serio sorprendió a un buen de gente, usuarias y usuarios del transporte público: un conductor del tren bala —o Shinkansen, los trenes que pueden alcanzar una velocidad de hasta 320 kilómetros por hora— fue sancionado por dejar el puesto, ir al baño y dejar a cargo a otro empleado.

Y la dirección de la red Shinkansen se dio cuenta de esta situación sólo porque el tren llegó un minuto tarde —hasta hubo conferencia de prensa y todo el rollo para aclarar lo que pasó.

Sancionan a conductor de tren bala por ir al baño y llegar tarde en Japón

Todo sucedió el pasado 16 de mayo, cuando la compañía descubrió que el conductor del tren se había ausentado de la cabina de mando —durante tres minutos. ¿La razón? Tenía que ir al baño mientras pasaban por la prefectura de Shizuoka a una velocidad de más o menos 159 kilómetros por hora.

Pero lo gacho para el conductor vino después.

Como la compañía también se enteró de que el chof había dejado a cargo a un empleado no calificado para hacer la chamba, en conferencia informó que tomará medidas importantes como sancionar —e incluso despedir— al conductor para evitar que esto suceda de nueva cuenta.

Por cierto, la dirección de los Shinkansen se percató de todo este rollo porque el tren en cuestión había llegado un minuto tarde.

Así que los directivos salieron en conferencia de prensa, el jueves 20 de mayo, para explicar la importancia de que los choferes estén al cien en los trenes e igual la relevancia de llegar a fondo con la investigación.

Se supone que cuando los chofs necesitan ir al baño, primero deben avisar al centro de mando para luego pasarle el control del tren bala a otro conductor que esté acreditado o bien, detener la unidad… pero siempre avisando.

Todo esto tiene que ver con la seguridad en los viajes y también con la coordinación para que los trenes bala lleguen a su destino —los Shinkansen son reconocidos por ser puntuales.

Y a todo esto, ¿qué dijo el conductor del tren bala? Que no hubo plan con maña o algo por el estilo, de hecho, no quería que el tren se retrasara pero no le avisó a nadie porque “estaba apenado”.

Por cierto, por esos lares hay gente que apoya al conductor, argumentando que su ausencia fue por una necesidad fisiológica y la sanción no debería ser tan fuerte. Sin embargo, de acuerdo con la compañía, es necesario tener al cien el control de los viajes y la red, sobre todo por la velocidad que manejan los trenes.