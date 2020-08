¿Qué? Desde la cárcel, Javier Duarte se deslinda de acusaciones de Lozoya

Este 21 de agosto, Javier Duarte publicó un mensaje dirigido a Emilio Lozoya, expresidente de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde le dice que los únicos Ferraris que conoce, son tres funcionarios que participaron en su gobierno y que también tienen como apellido el nombre de la marca italiana de automóviles.

¿Qué es lo que declaró Javier Duarte?

El exgobernador de Veracruz, que se encuentra en la cárcel por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, publicó un breve texto por medio de su cuenta de Twitter, en donde, con todo respeto, le señala a Lozoya que los únicos Ferraris que conoce son tres personas que trabajaron junto a él.

Sí, a quienes hace referencia es a Ramón Ferrari Pardiño, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; a Alfredo Ferrari Saavedra, exsecretario de Desarrollo Social; y a Antonio Ferrari Cazarin, exdirector de Patrimonio, todos exfuncionarios del estado de Veracruz.

Así lo señaló el propio Javidú: “Con todo respeto a Emilio Lozoya, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno”.

Pero… ¿por qué señaló esto el exgobernador?

En la reciente denuncia de Emilio Lozoya, que se filtró por todos lados, el exdirector de Pemex menciona que Javier Duarte llegó a regalar un automóvil de la marca italiana al expresidente Enrique Peña Nieto. Sí, uno que, supuestamente, pertenecía al también exmandatario Adolfo López Mateos.

¿Por qué se supone que le dio este regalo? De acuerdo con el documento, el vehículo fue un obsequio del exgobernador como agradecimiento de que el mexiquense liberó distintos tipos de combustible para el gobierno de Veracruz.

En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno. 2/2 @CiroGomezL @Reforma @Milenio — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 21, 2020

De hecho, a propósito de este señalamiento de Lozoya, Javidú agregó otro mensaje: “En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”.

En fin… Cabe aclarar que estos mensajes de Javier Duarte los escriben otras personas que mantienen contacto con el exgobernador de Veracruz. Sí, esto lo explicó alguien a través de su cuenta en el ya lejano agosto de 2019, cuando no existía el COVID-19.