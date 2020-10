Javier Valdez es recreado virtualmente para exigir a AMLO justicia para él y otros periodistas asesinados

Gracias a la tecnología, el periodista Javier Valdez volvió a tener voz y, a tres años de su asesinato, pide esclarecer su caso, así como el de otros de sus colegas que han sido agredidos por simplemente ejercer su libertad de expresión.

“El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de ‘alguien’ a quien no le gustó lo que publiqué. Pero aquí estoy, como me ve, hablándole”, señala Javier Valdez en mensaje dirigido especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este mensaje creado y difundido por la asociación “Propuesta Cívica”, la figura de Javier Valdez señala que, aunque estamos en plena pandemia y ésta ha afectado de diversas maneras a nuestro país, es necesario seguir exigiendo protección para los periodistas, dado que las agresiones en su contra van en aumento.

“Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los periodistas que fueron asesinados, desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que revelaron las entrañas del poder corrupto del crimen organizado en México”.

En entrevista para CNN, la organización Propuesta Cívica señaló que, desde 2019, se ha encargado de la reactivación de las cuentas Twitter de cuatro periodistas asesinados. Además, tiene un decálogo dirigido a las autoridades, para que éstas se conduzcan para atender la impunidad y la violencia contra la prensa.

Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica señaló que este video de Javier forma parte de la mencionada campaña, la cual se mueve en redes con el hashtag #SigamosHablando, con la única intención de que llamar a las autoridades a ya hacer algo para detener las agresiones contra periodistas.

Asesinatos de periodistas es producto de la indiferencia de gobernadores: Javier Valdez

La impresionante recreación virtual de Javier Valdez (creada con tecnología de animación rusa, con autorización de la viuda del periodista, Griselda Triana) acusa que su asesinato y el de sus compañeros periodistas es producto de la indiferencia (por no decir complicidad) de los gobiernos del país.

“¿Será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables?”, cuestiona Propuesta Cívica por medio de la figura de Javier Valdez.

Este video con la representación del periodista Javier Valdez se difunde a poco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, el cual se conmemorará el próximo 2 de noviembre, según indica Propuesta Cívica.