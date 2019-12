Con ganas de amargarnos el taco del recalentado, la senadora Jesusa Rodríguez nos recuerda los daños a la salud que hace la ingesta de carne… pero no sólo eso, sino que quiere que en próximas temporadas las dependencias correspondientes hagan lo propio en repetidas ocasiones.

De acuerdo con un breve comunicado difundido en la cuenta Twitter de los senadores de Morena, se dio a conocer que Jesusa ha propuesto incrementar las campañas informativas que den a conocer los riesgos a la salud que implica el consumo excesivo de origen animal.

Según la senadora, la campaña sería necesario ante el incremento de enfermedades del corazón, diabetes, y algunos tipos de cáncer… todas vinculadas con entrarle con pasión desmedida a los tacos de moronga y conmemorar la conquista de Tenochtitlán (entrarle a los tacos de carnitas).

Y bueno… si por el lado de la salud la gente no quiere bajarle al consumo cárnico (“total, de algo me tengo que morir”, dicen), la Jesusa expone que comer la de animal (como tal) no sólo representa daños a la salud, sino también afectaciones al medio ambiente. Es decir: ¿alguien quiere pensar en los niños?

“La ganadería industrial y la piscifactoría son en este momento la primer causa del calentamiento global. ¿No creen ustedes que ya sería hora de dejar de comer animales para que nuestro planeta pueda seguir orbitando?”

El Universal indica que el punto de acuerdo presentado por Jesusa Rodríguez va con intención de que la campaña para reducir el consumo de carne sea realizada por las secretarías de Salud, y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La senadora aludió que la diabetes es la enfermedad que representa el mayor problema de salud en nuestro país… lo cual también pega al erario: ahí nomás para que se den una idea del tamaño del asunto, el gasto que se tuvo que hacer para atender a las personas con diabetes fue de más de 77 mil millones de pesos, en 2017.