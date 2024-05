Lo que necesitas saber: Un ataque de Israel a la ciudad de Rafah desde hace tiempo parece inminente; ahora más, ya que las FDI pidieron a la población evacuar inmediatamente.

Ya que Israel no está haciendo mucho caso, el gobierno de Estados Unidos se pondrá más estricto. Haciéndola de papá de chamaco travieso, el presidente Joe Biden advierte a si las fuerzas israelíes no se portan bien, entonces no habrá más juguetes… que, en este caso, son las armas con las que se está atacando la región de Gaza.

Foto: Getty Images

Podría tratarse de un punto de quiebre en las relaciones Estados Unidos – Israel

La advertencia de Joe Biden se hace ahora que Israel anda entre que sí y no atacar la ciudad de Rafah, último bastión de la población palestina, la cual ha sido desplazada a causa de la guerra contra Hamás. Con más tendencia al “sí”, ya que hace unos días las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pidió a la población de la ciudad evacuar de manera inmediata.

“He dejado claro que si entran en Rafah –todavía no lo han hecho– (…) no suministraré las armas que se han utilizado históricamente para ocuparse de Rafah, para ocuparse de las ciudades, que se ocupan de ese problema”, señaló Joe Biden en entrevista con CNN.

Foto: Getty Images.

Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, en octubre pasado, el gobierno de Joe Biden siempre se había mostrado en apoyo al de Benjamin Netanyahu… seeeee, por ahí dejaba ver que no estaba de acuerdo en la violencia que se ha ejercido contra el pueblo palestino, pero nada como lo de ahora. De acuerdo con The Guardian, este podría ser un punto de inflexión en las relaciones entre Israel y Estados Unidos.

El gobierno de Biden ya comenzó a suspender la entrega de armas

La pausa en la entrega de armas, de hecho, ya inició. Antes de hacer su advertencia a Israel, Joe Biden anunció que su gobierno ya no enviará las 3,500 municiones (bombas, más de la mitad de ellas).

“Los civiles han muerto en Gaza como consecuencia de esas bombas y otras formas en que atacan los centros de población”, aceptó (quizás un poco tarde), Joe Biden… pero, bueno, se espera que este último movimiento haga que Israel desista de atacar Rafah, la ciudad en la que se encuentran refugiados más de un millón de palestinos.

Israel realiza ataques en Rafah para liberar a dos rehenes / Captura de pantalla

Te puede interesar