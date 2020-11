Por primera vez en la historia: Equipo de Comunicación de Biden y Harris será integrado sólo por mujeres

A pesar de las protestas de Donald Trump —que ha alegado un presunto fraude electoral—, el proceso de transición del gobierno en Estados Unidos sigue. Y el domingo 29 de noviembre, Joe Biden y Kamala Harris hicieron un anuncio histórico, al menos para quienes han chambeado en la Casa Blanca. ¿Por qué? El equipo de Comunicación de alto nivel del presidente electo estará integrado sólo por mujeres.

Quien llevará la batuta del equipo de Comunicación de la Presidencia de Estados Unidos será Kate Bedingfield de 38 años de edad y exdirectora adjunta de esta área en la campaña del demócrata Joe Biden.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020