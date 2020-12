Con el objetivo de lanzar un mensaje de confianza a los estadounidenses, este lunes 21 de diciembre con una transmisión en vivo por televisión, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa, Jill Biden, recibieron una dosis, la primera, de la vacuna de Pfizer-BioNTech en Delaware.

El mandatario afirmó que no hay nada de qué preocuparse al recibir la vacuna y que todos deben aplicársela cuando esté disponible y les toque para controlar la pandemia de COVID-19.

Biden gets the vaccine: ‘We owe these folks an awful lot … People should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about’ pic.twitter.com/UnjUWJUuSP

— NowThis (@nowthisnews) December 21, 2020