Advierte Ackerman que demandará a Loret, acusa que periodista accedió ilegalmente a información patrimonial

Pues parece que el caso de las propiedades del matrimonio Ackerman-Sandoval no se quedará en mera revelación periodística… quién sabe si algo se mueva del lado de la administración de AMLO, para investigar qué tan transparentes son los aliados de la 4T, pero del lado del investigador de la UNAM, el asunto llegaría a las esferas legales. Bueno, eso dice él.

Luego de que Carlos Loret de Mola dio a conocer que, supuestamente, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman han sido opacos en sus declaraciones patrimoniales, ocultando que sus bienes ascienden hasta los 60 millones de pesos (cuando ellos dicen que nomás es de poco más de 9 melones), el académico y analista político advirtió que arremeterá legalmente contra el periodista.

¿Por?

Según Ackerman, la información revelada el pasado viernes por Loret de Mola fue engañosa y no corresponde con lo que realmente han asentado él y su esposa en su declaración patrimonial. De acuerdo con el también conductor de TV UNAM, el reportaje del periodista “ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes”, pero no aporta ningún dato que no esté registrado en las debidas instancias.

Pero bueno, lo anterior no es por lo que Ackerman irá ante tribunales, sino por el hecho de que, según el académico, Loret de Mola habría obtenido la información para su reportaje de manera ilegal, además de que “divulgó públicamente datos sensibles e información confidencial”.

“Por ley, estos datos privados (la dirección y la apariencia física de nuestro domicilio, por ejemplo) no se incluyen en la versión pública de la Declaración con el fin de proteger la integridad física de los funcionarios públicos y sus familiares”.

Según advierte Ackerman, la demanda contra Loret de Mola (o los responsables del reportaje) se hará ante autoridades de México y de Estados Unidos. Además, el investigador hace responsable al periodista de cualquier agresión o extorsión que pudieran sufrir él y su familia.

Sí, sí, supongamos que la información se obtuvo ilegalmente… pero, ¿es falsa?

Sobre ese asunto, Ackerman detalló en un texto subido a sus redes sociales cuál es, supuestamente, el origen de todos sus bienes… no muy diferente a lo que había dicho anteriormente: todo con su dinero y de una que otra “donación” que le han hecho familiares. Por ejemplo, de sus padres, Bruce Ackerman y Susan Rose-Ackerman, “distinguidos académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, quienes siempre han sido sumamente generosos con mi hermana mayor y un servidor”.

Ackerman asegura que ninguna de sus propiedades se encuentra en “zonas exclusivas” y que es falso que haya recibido algún “regalo” de la administración de Marcelo Ebrard en la CDMX. Esto último en relación que en el reportaje de Loret de Mola se acusó que, en 2007, la Dirección General de Regularización Territorial dio un predio a Irma Sandoval sin que ésta tuviera la necesidad de pagar por la sesión o los derechos de inscripción.

En fin, además de advertencias y aclaraciones, John Ackerman retó a Carlos Loret de Mola a hacer públicos sus bienes y contratos, así como a transparentar los financiamientos que recibe el medio para el que colabora: Latin US.

Ahí si está más difícil, ya que si Ackerman hace poco señaló que él y su esposa “no están obligados a explicarle nada a nadie” sobre su patrimonio (pese a que ella es funcionaria pública y él es parte del Comité Técnico de Evaluación del INE)… pues mucho menos el periodista. Como sea, seguro este asunto no quedará aquí nomás.