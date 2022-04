+¡Más vale aquí corrió! Joven escapa de dos moto asaltantes en Oaxaca; video se hace viral

Nos duele mucho decirlo, pero México se ha convertido en un lugar de supervivencia donde tienes que estar en alerta 24/7, ya que en el momento menos esperado podrías ser víctima de algún asalto o cualquier otro delito de los que vemos a diario y que muchos evitan como mejor pueden.

Tal es el caso de la mujer de la que hablaremos hoy, quien en redes sociales se ha viralizado gracias a un video que muestra cómo pudo salir ilesa de un asalto que dos sujetos estaban dispuestos a hacer a bordo de una motocicleta. Esto en las calles del estad de Oaxaca.

Una joven logró evitar un asalto al echarse a correr

En la grabación (captada el pasado 31 de marzo) podemos ver a los dos hombres que viajan a bordo de la motocicleta en cuestión y sobre la calle perteneciente a la colonia El Maestro, en dicho estado. Después se alejan de la escena, sin embargo, aparece una chica con una mochila y una bolsa que camina tranquilamente.

Segundos después los sujetos en la moto llegan con la intención de darle un encerrón a la joven, quien se da cuenta de lo que pasa y se echa a correr al otro lado mientras grita para que los vecinos la auxilien. Si bien los asaltantes intentan atraparla, ella es más rápida y les frustra su plan.

Va el video en cuestión:

MAS VALE AQUI CORRIÓ🚨 Una cámara de vigilancia captó el momento en que una joven se salvó de ser victima de un asalto a manos de dos sujetos en moto, en la Col. El Maestro de #Oaxaca, los delincuentes intentaron interceptarla pero la joven se da cuenta y huye evitando el atraco pic.twitter.com/DVQAzqAlTp — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) March 31, 2022

Ocurrió en Oaxaca y en redes sociales ya los están buscando

Al final podemos ver que al par de asaltantes no les queda más que subirse a la moto e irse por donde vinieron. Algo que esperemos ya no hagan próximamente, ya que en redes sociales ya se viralizan para que las autoridades atrapen a estos amantes de lo ajeno que no tienen la mejor de las condiciones físicas. ¡Gandallas!