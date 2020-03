“Si me da coronavirus, que me de coronavirus. Al final del día no voy a dejar que eso me detenga de seguir la fiesta”, decía un joven entrevistado en un video de la cadena norteamericana de televisión CBS. La frase está terrible, ¿no? Pues aguántense porque lo peor del caso es que este chavo no esta solo: cientos de personas en Estados Unidos están reclamándole al COVID-19 por interrumpir su pachanga del Spring Break.

Y por supuesto, el internet hizo lo que mejor sabe hacer: ya los hicieron virales y son la botana del mundo entero.

Existe la posibilidad de que a los protagonistas del video los hayan agarrado con varios shots de tequila encima, pero la realidad es que hay unas frases que no te puedes perder. Por ejemplo, una joven rubia —con lente oscuro de diadema y toda la cosa—recordaba que le estaban arruinando las vacaciones.

“De verdad están destruyendo mi Spring Break”, decía. “¿Qué puedo hacer además de ir a los bares? Los están cerrando todos. Están sacando de proporción todo este asunto del coronavirus”.

Estos videos fueron grabados en las playas de Miami, donde cientos de personas se han juntado, a pesar de las recomendaciones, para agarrar la tradicional fiesta primaveral.

Durante la emergencia declarada esta semana en Estados Unidos, el gobernador de Florida emitió un decreto para que todos los clubes nocturnos de la zona cierren a las 5 de la tarde. Además, los restaurantes tendrán que reducir la capacidad al 50 por ciento y ya no se permiten grupos mayores a 10 personas en las playas que se han caracterizado por recibir a miles durante el Spring Break.

Sin embargo, la gente parece no tomarse estas recomendaciones en serio.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus es una pandemia y Donald Trump ha tomado importantes medidas, los asistentes a la eterna fiesta del Spring Break no quieren que les quiten sus margaritas.

“Acabo de cumplir 21 años, así que estoy aquí para la fiesta”, contaba una joven identificada como Shelby.

“Todo es decepcionante pero estamos intentando sacar lo mejor de este Spring Break. Encontramos a unas personas en nuestro Airbnb y tratamos de ponernos lo más borrachos posibles antes de que todo cierre”, comentó entre risas. ¿Saben qué? Mejor échenle un ojo a este video que ya se está haciendo viral:

Nomás para complementar la información, de acuerdo con la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay 191 mil casos confirmados y cerca de 8 mil fallecidos por el brote de coronavirus en el mundo.