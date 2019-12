El espíritu navideño está más fuerte que nunca, y para la fortuna de todos los amantes de la música, muchos de nuestros artistas favoritos están lanzando uno que otro regalito por ahí para todos sus fans. Uno de ellos es Nick Cave, quien hizo su película del concierto, Distant Sky – Live in Copenhagen, disponible para transmitir de forma gratuita en YouTube.

Este excelente concierto se filmó durante un especial de 2017 en el Royal Arena de Dinamarca. En esta noche, Nick Cave & The Bad Seeds presentaron completito el Skeleton Tree, álbum que lanzaron en 2016. Ese disco fue descrito por el reconocido periodista John Aizlewood como un “disco de una belleza impresionante, de dolor esparcido, a veces directo, a veces alegórico” destacando también la música “tierna y comedida” y la voz “más quebrada y más incierta” de Cave.

Dirigido por David Barnard, Distant Sky llegó a los cines de todo el mundo en el 2017, pero solo por una noche. Luego se agregó temporalmente al sitio web de Cave. En junio de 2018, la película del concierto se complementó con un EP en vivo del mismo nombre. Pero ahora, Cave lo lanzó para que todo el mundo lo pueda disfrutar.

I’ve been getting many letters on The Red Hand Files asking about access to the Distant Sky Live in Copenhagen movie.

Here it is! With Love at Christmas, Nick https://t.co/F1iu9LH43B

— Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) December 24, 2019