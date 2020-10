Joyce Echaquan, la mujer indígena que grabó los insultos racistas de sus enfermeros antes de morir

Un indignante caso de racismo contra la comunidad indígena se dio en Canadá esta semana y ya desató todo tipo de protestas contra los responsables. Joyce Echaquan es una mujer que falleció el pasado lunes 28 de septiembre en Quebec, pero su nombre se dio a conocer en todo el mundo ese mismo día, pues grabó la forma en que el personal de salud la insultaba justo antes de morir.

Echaquan era una mujer de 37 años, madre de 7 hijos, perteneciente a la comunidad indígena Atikamekw. Según informó su esposo, llegó a un hospital en la entidad de Joliette dos días antes de su muerte por un problema del estómago.

En el momento en que agonizaba, los trabajadores de salud que la “atendían” comenzaron a insultarla sin saber que la mujer tenía su celular grabando y transmitiendo en vivo a través de Facebook Live.

“Maldita estúpida idiota”, “Sólo sirven para tener sexo mejor que cualquier otra cosa”, y “estaría mejor muerta”, son sólo algunos de los insultos que el personal médico a su alrededor le dijo a la mujer indígena mientras ella se quejaba por sus padecimientos antes de morir. Según informó APTN News, el video terminó cuando una de las enfermeras se percató del celular y detuvo la transmisión.

El mismo medio compartió un fragmento de lo sucedido y gracias a éste podemos percatarnos de los terribles momentos que vivió Joyce durante sus últimos instantes de vida. Pese a que en el video sólo se escuchan los insultos a la mujer, a todo el mundo le quedó más que claro que fue una muestra del racismo que viven las comunidades indígenas en Canadá desde hace muchos años.

Warning: The language in this story is disturbing.

A painful video of an Atikamekw woman in a Quebec hospital shows the nurses attending her to be rude and dismissive.

The woman died shortly after posting the video live on Facebook.

Full story tonight on APTN National News. pic.twitter.com/rvl8zH4W7r

— APTN News (@APTNNews) September 29, 2020