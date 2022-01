Julian Assange podrá apelar su extradición en Corte Suprema de Reino Unido

Un pequeño paso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para evitar su extradición a Estados Unidos. “Pequeño”, ya que no será una apelación directa.

El Tribunal Superior de Londres determinó esta mañana dar oportunidad de que Julian Assange apele ante la Corte Suprema de Reino Unido su extradición.

De acuerdo con The Guardian, si bien el Tribunal Superior permitió apelar, no será una apelación directa. Esto significa que la Corte Suprema analizará si acepta o no examinar el caso de Julian Assange.

La decisión del Tribunal Superior (mismo que hace unas semanas dio luz verde para la extradición de Assange) se basó en la idea de que el fundador de WikiLeaks tiene un “punto de derecho discutible” que muy probablemente los magistrado de la Corte Suprema querrán poner en consideración.

Este fallo detiene momentáneamente la posible extradición de Assange a Estados Unidos, ya que, mientras tenga la oportunidad de solicitar audiencia ante la Corte Suprema, no podrá ser retirado de Reino Unido.

Recordemos que Julian Assange es buscado por la justicia de Estados Unidos por la publicación de miles de documentos clasificados en 2010 y 2011, esto por medió de la plataforma WikiLeaks. Uno de los delitos de los que es acusado es espionaje.

En diciembre pasado, Estados Unidos logró un paso enorme para conseguir llevarse a Assange, luego de conseguir revocar un fallo de no extradición otorgado meses antes.

“Cuando se manifiesta oposición a una extradición sobre la base de que la persona sufrirá condiciones (…) debe poder ofrecerse al Estado solicitante la oportunidad de ofrecer garantías, y demostrarlas”, señalaron los magistrados al revocar el fallo que preveía que, si Assange fuera extraditado a Estados Unidos, su salud mental estaría en peligro.

Según los miembros del Tribunal Superior, Estados Unidos sí ha ofrecido garantías de que JUlian Assange no sufrirá ningún tipo de maltrato. Por ejemplo, no será recluido en una prisión de máxima seguridad (si es que llega a pisar suelo norteamericano).

Tella Moris, prometida de Assange y madre de sus dos hijos pequeños, señaló que el fallo del Tribunal Superior puede verse como una victoria, pero, dijo, “estamos lejos de lograr la justicia (…) No olvidemos que cada vez que ganamos, mientras este caso no se desestime, mientras Julian no sea liberado, Julian continúa sufriendo”.