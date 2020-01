Pues con la novedad que el buen Julián Castro retira su aspiración a la candidatura demócrata para la elección presidencial de EU. ¿Quién?

¡¡Exacto!!… al parecer, la razón por la que el único latino de la contienda se retira, es la baja atención que se le dio a su precampaña. “Bajo ímpetu”, dicen en diversos medios de Estados Unidos.

El anuncio lo dio el propio Julián Castro por medio de su cuenta Twitter:

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.

I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC

— Julián Castro (@JulianCastro) January 2, 2020