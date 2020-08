JusticiaParaEvelyn: El caso de la chica que acusa a policías de Guanajuato por abuso sexual

Ser mujer en México es estar desprotegida ante cualquier situación. No sólo porque te debes de cuidar de aquellos hombres que creen tener el derecho de destruirte la vida cuando se les de la gana (y con una alta probabilidad de que la ciudadanía te culpe de ello y a ellos no). También, porque ahí van incluidas las autoridades que se supone, deberían protegernos.

Esa cruda y triste realidad la retrata el reciente caso de Evelyn, una chica de León, Guanajuato, que hace unos días denunció públicamente que fue agredida sexualmente e intimidada por elementos de la policía de dicha ciudad, uno de ellos que la tocó y le propuso tener relaciones sexuales con él, y mientras la chica esperaba a sus amigos en el auto donde viajaban.

Policías la acosaron y abusaron sexualmente

De acuerdo con el texto que la chica hizo en sus redes sociales, todo ocurrió la madrugada del pasado viernes 14 de agosto. Evelyn había salido con unos amigos a un bar y después de unos tragos los jóvenes decidieron ir a comer tacos. Sin embargo, la joven al sentirse algo mareada prefirió esperarlos en el automóvil, que estaba estacionado a unos metros de la caseta policiaca del Templo Expiatorio.

“Pensé que iba a estar segura al lado de la caseta de policías, error. Ellos vieron a alguien de quien aprovecharse”. mencionó. Y es que la chica relató que los uniformados de dicha caseta se le acercaron y al ver su estado le pidieron que se quitara la ropa, esto como parte de un protocolo que debían hacer para asegurar que no traía drogas .

Uno de los uniformados la violentó

“Uno de los oficiales se atrevió a tocarme, comenzó a tocar partes íntimas de mi cuerpo y hacerme preguntas incómodas, no supe reaccionar a eso”, indicó la joven en su relato, asegurando que cerca del lugar había muchos otros policías y ninguno se acercó a auxiliarla o a ver lo que el compañero estaba haciendo.

“Yo solo quería que eso terminara, tenía miedo, de que se atreviera a hacerme algo peor, me sentía incómoda, con miedo, intimidada, me invitó a irme con él, me preguntó que si quería tener sexo oral o anal con él, a todo esto respondí que no, él se fue y llegaron más policías”, refirió la jovencita en su denuncia pública.

Evelyn manifestó que levantaría una denuncia contra los responsables, pues este caso es uno de los miles que le ocurren a las mujeres en el país y no piensa que se quede impune, como sucede en la mayoría de los casos. “Si un hombre hubiera estado en la misma posición en el auto no le hubiera pasado eso. No les importamos, nos ven como objetos fáciles de los cuales se pueden aprovechar”, puntualizó.

Luego de que el caso tomara gran relevancia, la Secretaría de Seguridad Pública de León mencionó que ya se había iniciado una investigación contra los elementos de la policía que pudieron estar implicados, a los cuales ya se identificaron y cuyas bitácoras y radios están siendo analizados para ver si estaban en el lugar de los hechos.

Mujeres enojadas, mujeres que no se dejan. Mujeres que protestaron hoy en León contra el acoso y agresión sexual de varios oficiales contra Evelyn. Son 150 mujeres, 180. Se disparan las alarmas de la Policía. #LaPoliciaNoMeCuida pic.twitter.com/yZ5k5KmxGh — Martha Silva (@marthax) August 23, 2020

Una manifestación para pedir justicia por Evelyn que terminó con detenciones arbitrarias

Es por este caso que centenares de mujeres salieron a las calles de León para exigir justicia para Evelyn, en una manifestación que la tarde del 22 de agosto terminó con detenciones arbitrarias, reporteras agredidas por las autoridades, y mujeres que durante un rato fueron reportadas como desaparecidas.

Todo esto sin que, a casi 10 días de lo sucedido, se conozca algún avance en la investigación o los nombres de los elementos de seguridad que resultaron responsables de este hecho, que como todos los ocurridos en el país, nos demuestran lo lento que trabaja la justicia en este país. Claro, si es que ésta llega a cumplirse.