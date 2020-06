JusticiaParaSusy: Denuncian asesinato de joven en Chihuahua; Fiscalía dice que fue suicidio

Con el hashtag #JusticiaParaSusy, ciudadanos y ciudadanas han exigido al gobierno de Chihuahua que investigue el caso del presunto asesinato de una joven —quien fue localizada sin vida en un domicilio ubicado en la calle Mineral Josefina.

Las denuncias hechas en redes sociales se han topado con un informe de la Fiscalía Especializada de la Mujer, que contradice los señalamientos. ¿Por qué?

En redes, los denunciantes señalaron que Susy murió asesinada por presuntamente un grupo de sujetos que entró a su casa.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua ha rechazado esta versión y, por lo pronto, la investigación se enfoca en un presunto suicidio. Pero apenas son los avances de un caso que sucedió el pasado 6 de junio.

Con la consigna: “No fue suicidio, fue feminicidio”, la organización civil Feminicidio Activismo ha difundido el caso de la joven identificada como Susana M.

De acuerdo con esta organización, Susy fue torturada y asesinada —el 6 de junio pasado— en su domicilio ubicado en la colonia Los Minerales, Chihuahua. Esta versión apunta que la agresión se registró en plena cuarentena y dejó en la orfandad a un niño de seis años.

El feminicidio no tiene hora, lugar, situación, ni piedad. Le arrebataron la vida no solo a una mujer, si no a una madre, hermana, amiga y esposa, un ser humano activista, alegre, noble, solidario y honesto.

Tú nombre se escuchará y se luchará.#JusticiaParaSusy pic.twitter.com/qDtFelG9Xx

— . (@namelessnathx) June 8, 2020