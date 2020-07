JusticiaPorAndrés: Joven es asesinado en un verificentro y desata movilizaciones en Celaya

Celaya ha vivido semanas muy complicadas por culpa de la violencia que se vive en esa ciudad, y el asesinato de un joven empresario fue la gota que derramó el vaso este fin de semana. Andrés Fernández Quintana fue asesinado a balazos el pasado viernes en un verificentro y este domingo se prepara una marcha para exigir justicia, particularmente para él, pero también para hacer un llamado general a las autoridades.

El asesinato de Andrés

Andrés (quien trabajaba en la empresa familiar Soluciones Comerciales FQ junto al también empresario, y su padre, Jorge Arturo Fernández) acudió el pasado viernes 10 de julio a un verificentro de Celaya, ubicado sobre la avenida 12 de octubre. El joven empresario hacía fila en su camioneta cuando sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron al lugar y sin más comenzaron a disparar contra su vehículo y otras dos camionetas que también se encontraban formadas.

El asesinato ocurrió —como tristemente ya no es extraño en México—, a plena luz del día y los criminales incluso habrían dado el tiro de gracias a las víctimas antes de darse a la fuga. De acuerdo con Periódico AM, fueron cinco las personas asesinadas en el verificentro, incluido Andrés, y dos de ellas habrían muerto mientras eran trasladadas por la Cruz Roja.

El asesinato de Andrés causó un gran impacto entre la población de Celaya, pero afectó de forma especial a la comunidad empresarial de la entidad que conoció a su famila y su trabajo. La Asociación del Empresariado Celayense A.C condenó el hecho mediante un comunicado emitido el mismo día del asesinato.

“Todos y cada uno de los ciudadanos, que aquí vivimos, hemos visto como esta situación desesperada va en aumento y no tiene fin, la indignación pasa del coraje, a la frustración, sin encontrar consuelo ni respuesta al clamor de todos. Queremos vivir en Paz“, señalan.

#JusticiaPorAndrés: Convocan caravana móvil en Celaya para protestar contra la violencia

Familiares y amigos de Andrés Fernández convocaron una marcha para la tarde de este domingo con el hashtag #JusticiaPorAndrés. La manifestación fue planeada como una caravana móvil para evitar los riesgos de contagio por el coronavirus.

En Celaya las balas están llegando a inocentes, en plena luz del día.

Los ciudadanos estamos completamente solos, no hay autoridad ni ley.

Los asesinos andan libres y ni quién los detenga.#JUSTICIAXANDRES ¿HASTA QUE NO SEAN SUS HIJOS O QUÉ? @diegosinhue @lopezobrador_ pic.twitter.com/HqOvyoF3Zh — Lil modo insomnio (@cocodrila) July 11, 2020

Las redes sociales se unieron a esta protesta con diferentes mensajes muy claros para las autoridades de Celaya. Frases como “No me puedo ir, pero tampoco me quiero quedar”, “En Celaya nos están matando”, “Vivir en Celaya es vivir con miedo” y “En Celaya no se puede vivir”, fueron usadas por diferentes habitantes de la entidad para reclamar por la ola de violencia que se vive desde hace semanas.

En Celaya no se puede estudiar

En Celaya no se puede crecer

En Celaya no se puede emprender

En Celaya no se puede cumplir

En Celaya no se puede VIVIR No queda más que GRITAR hasta que alguien nos escuche @Elvira_PaniRod @diegosinhue @lopezobrador_ #PazEnCelaya #PazEnGuanajuato — Ana Sofía (@anasofu) July 11, 2020