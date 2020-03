Y el coronavirus sigue y sigue… A través de su cuenta oficial de Twitter, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau tomó la decisión de trabajar desde su casa como medida de precaución, ya que su esposa se somete a diferentes exámenes por el nuevo coronavirus o COVID-19.

Sophie Grégoire Trudeau viajó recientemente a un evento de oratoria en Reino Unido, y al experimentar ayer en la noche algunos síntomas leves de gripe, se decidió realizarle las pruebas correspondientes para diagnosticar el COVID-19.

“Se siente mejor, pero sigue los consejos de nuestro médico, se aísla a sí misma mientras esperamos los resultados de la prueba de COVID-19“, declaró el mandatario canadiense.

I have some personal news to share today. Sophie recently returned from a speaking event in the UK, and last night she was experiencing mild flu-like symptoms. She‘s feeling better, but following the advice of our doctor she is self-isolating as we wait on COVID-19 test results. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020

Por esta razón, Trudeau también decidió que se aislará y trabajará desde su casa: “Por precaución, yo también me aislare y supervisaré hasta que obtengamos los resultados de Sophie. Pero estaré ocupado trabajando desde casa”.

Out of an abundance of caution, I too will be self-isolating & self-monitoring until we get Sophie‘s results back. But I‘ll be busy working from home. Today, I‘ll be speaking with some world leaders and joining ministers for a Cabinet committee discussion on COVID-19. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 12, 2020

La administración del canadiense, por medio de un comunicado, dio a conocer que Sophie Grégorie Trudeau regresó el miércoles de un evento en Gran Bretaña con un poco de fiebre. Pero que ya se le habían realizado las pruebas y sólo estaban a la espera de los resultados para rechazar o confirmar la enfermedad.

Además se agrega que el médico aconsejó a Trudeau seguir con sus actividades diarias, siempre y cuando se mantenga al tanto de su salud, ya que él no presenta hasta ahora ningún síntoma del nuevo coronavirus.

Las sesiones informativas, llamadas telefónicas y reuniones virtuales las realizará el dirigente canadiense desde su casa, incluyendo comunicarse con otros líderes mundiales y con un comité especial de su gabinete creado justo para atender el tema del COVID-19.

“Mientras tanto, hablaremos por teléfono sobre cómo podemos mitigar la propagación y el impacto de COVID-19 y mantener a los canadienses a salvo”, indicó finalmente Justin Trudeau en Twitter.