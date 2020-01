Trudeau dice que misiles de Irán derribaron avión ucraniano de pasajeros

Donald Trump ya había dado un par de declaraciones sobre la sospecha de que el avión Boeing 737-800 habría sido derribado por error. Sin embargo, minutos después apareció en escena el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para fortalecer esta sospecha.

En conferencia de prensa, Trudeau explicó que sus muchachos cuentan con información de “múltiples fuentes”, incluidos sus aliados y propios servicios. De acuerdo con estos datos, el avión de la compañía Ukraine International Airlaines (UIA) “fue derribado por un misil tierra-aire iraní”.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.

Read the latest here: https://t.co/sJOTNRMK1c pic.twitter.com/mmMXzoDsLo

